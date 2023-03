Tvrzení o napadení muže vlkem vyšetřuje policie jako poplašnou zprávu

V příspěvku se mimo jiné psalo, že se útočící vlk oddělil od pětičlenné smečky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) během šetření v terénu nicméně nenarazila na nic, co by přítomnost smečky vlků potvrzovalo. Zoolog AOPK ČR zkontroloval území, kde se údajně incident odehrál. Prohlížel zejména plochy, kde by mohly být zjištěny pobytové znaky, včetně navazujících lesních pozemků. Podél nich byla směrem k loukám téměř souvislá sněhová pokrývka.