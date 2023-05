Tříletého chlapce mlátil za to, že si oblékl ponožku naruby, skoro ho zabil. Odsedí si 16 let

„Obžalovaný učinil prakticky všechno pro to, aby došlo ke smrti poškozeného. K té nedošlo pouze proto, že v ČR existuje efektivní systém záchranné služby,“ uvedl v odůvodnění předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička, který vytkl královéhradeckému krajskému soudu přílišnou shovívavost. „Nalézací soud uložil trest velice nesprávně pod spodní hranicí trestní sazby, aniž by k tomu byly dány podmínky,“ dodal soudce.

Tehdy teprve devatenáctiletá matka se svým o pět let starším přítelem týrali loni v březnu jejího tříletého syna. Chlapečka trestali z malicherných důvodů, jako třeba, že si oblékl ponožku naruby, i několikrát denně. Mlátili ho vařečkou, bambusovou tyčí, sprchovali ledovou vodou.

Vše vygradovalo na konci března, kdy chlapečkova matka byla ve škole a hlídal jej Krůza. Hoch se v noci předtím pomočil do postele, což Krůzu rozčílilo, a odvlekl ho do sprchy, kde ho minimálně deset minut sprchoval ledovou vodou, v podstatě dokud nezačal kolabovat.

Chlapečka, který se pádem opakovaně praštil o sprchový kout, nechal ležet mokrého na toaletním papíře ve vlastních výkalech, navrch ho ještě zmlátil vařečkou za to, že nevyšel ze sprchy.

Potom ho nechal v pokoji nahého a pokáleného, zmlátil ho bambusovou tyčí za to, že se pokálel, a otevřel na něj okno. Vše si nahrával na telefon, sprostě nadával a vykřikoval, že chlapečka zabije.

„Chtěl bych se strašně omluvit (poškozenému) za to, co jsem mu udělal a způsobil, ale v žádném případě jsem ho usmrtit nechtěl,“ prohlásil ve středu Krůza. „V tu dobu jsem bral hodně drogy a neměl jsem žádné zkušenosti s malými dětmi. Tíží mě svědomí a chtěl bych vrátit čas. Ten den toho bylo na mě už moc, byl jsem ze všeho v šoku,“ uzavřel svou řeč, ve které soudu připomněl, že se ke všemu doznal, nesouhlasí ale s právní kvalifikací skutku.

Podle něj by měl být odsouzen ne za pokus o vraždu, ale za pokus o těžké ublížení na zdraví, za což by měl podle svého obhájce dostat podmíněný trest. Po vynesení rozsudku se Krůza rozplakal a litoval sám sebe.

Obžalovaná v odvolání popřela, že by se vůči svému synovi chovala zvlášť trýznivým a surovým způsobem. Zmlátila ho prý „jen“ jednou, když jí „ujely nervy“. „Intenzita mého jednání nedosáhla toho, že by to bylo zvlášť surovým a trýznivým způsobem,“ uvedla obžalovaná v odvolání. Zmínila také, že prý byla pod vlivem Krůzy. Připustila také, že byla hodně mladá a svou mateřskou roli dost dobře nezvládla (otěhotněla v 16 letech).