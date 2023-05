Traktorista dostal podmínku za střet s vlakem. Mohl to být masakr, řekl soudce

Při střetu pak vlak narazil do cisterny, kterou odhodil do pole. Ve vlaku jelo čtyřicet lidí, pět z nich, včetně strojvedoucího, bylo zraněno.

Podle státního zástupce ale o skutku nebylo pochyb. „Traktor vjel na přejezd, ačkoli tam neměl co dělat. Jen absence odvolání kolegy z okresního státního zastupitelství nedovoluje trest zpřísnit,“ střílel i do vlastních řad žalobce.

„Strojvedoucí za rychlobrzdu zatáhl, plyne to z jeho výpovědi i fotodokumentace z místa. Jednal v souladu s pudem sebezáchovy. Ještě vběhl do vagonu a stačil varovat cestující, aby se připravili na náraz. Udělal vše, aby střetu zabránil, na rozdíl od obžalovaného, který vjel na přejezd,“ upozornil soudce Flídr.

„Je rozdíl, když vlaková souprava narazí do osobního auta. To je risk řidiče, který tam vjede a většinou na to doplatí. Ale tohle byl střet s těžkou zemědělskou technikou. Pokud by strojvedoucí nereagoval včas, tak mohlo dojít k masakru. Bylo tam čtyřicet lidí, mohlo dojít ke smrtelným zraněním, a to bychom se tu pak mohli bavit o dlouhém trestu vězení,“ konstatoval Flídr.