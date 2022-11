Táborová vedoucí dostala za popálené děti při chemickém pokusu podmínku

Nešťastná událost se stala v srpnu 2019 na příměstském táboře v Rokycanech. Instruktorky chtěly dětem ukázat experiment zvaný faraonův had. Při něm se spojí cukr s jedlou sodou. Směs se poté vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření vzniká tělo pěnového hada.

Ženám se ale napoprvé pokus nepovedl, a tak ho zopakovaly. Právě to byla podle obžaloby i soudního znalce osudová chyba. Skočilová totiž do směsi nalila znovu líh a došlo k explozi.

Nejhůře dopadla tehdy šestiletá Natálka, která utrpěla popáleniny na více než 40 procentech těla. Vrtulník ji transportoval na kliniku do pražských Vinohrad. Dívenka několik dnů bojovala o život.

„Chování obžalovaných lze označit za lehkovážné, nikoliv obezřetné. Zcela jednoznačně nedomyslely své jednání. Měly být o to opatrnější, když jim bylo svěřeno do péče celkem třiadvacet dětí,“ uvedl v rozsudku rokycanský soudce Ivo Hruška.

Dále Hruška poukázal na to, že obě ženy nezajistily dostatečný odstup malých účastníků tábora od experimentu, což potvrdil i kamerový záznam.

Obžalované ženy vinu necítí. Jedna z vedoucích dříve u soudu odmítla vypovídat. Uvedla, že by to psychicky nezvládla. Promluvila pouze její kolegyně. „Je mi líto, co se stalo, že se děti zranily. Ale cítím se nevinná,“ prohlásila v minulosti Skořená.