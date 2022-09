Starosta tvrdí, že podnikatelka chodila do Redlova bytu. Ta to odmítá

Starosta uvedl, že jemu a vedoucímu odboru realizace staveb Jiřímu Rösslerovi jednatelka v červnu přiznala, že konspirační byt, kde podle vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) lidé okolo Redla řešili zakázky pražského dopravního podniku, navštívila několikrát.

„Oznámila, že byla v konspiračním bytě, a tak jak to vyznělo, se domníváme, že se bála a firmu prodala,“ řekl Kaněra. Oznámit jim to měla, aby se to prý nedozvěděli od někoho jiného. Červinská však pro Právo odmítla, že by měla s kauzou Dozimetr cokoli společného, nebyla kvůli tomu ani na policii.

„Proti jeho nepravdivým a značně dehonestujícím tvrzením se budu rozhodně bránit právní cestou. S kauzou Dozimetr nemám nic společného, nebyla jsem součástí žádných jednání v této kauze ani mě v této kauze dosud nekontaktovala žádná ze složek Policie ČR,“ sdělila redakci Červinská.

Projekt domu krachl

„Jelikož jde pro mne, ale i celou mou rodinu o velice citlivou záležitost a s ohledem na soukromí celé rodiny prosím o pochopení, že se k celé záležitosti nebudu již více vyjadřovat,“ doplnila. Starosta už výzvu od právního zástupce Červinské dostal.

„Od jejího právníka přišla výzva, abych se přestal o ní vyjadřovat, spolu se žádostí o kompenzaci, že poškozuji její dobré jméno. Budu chtít v této souvislosti jen zopakovat, že přišla za námi a oznámila nám, že byla v konspiračním bytě. Proč nám to řekla, to si jenom dovozujeme, ale o týden později už najednou nebyla jednatelkou firmy,“ uvedl Kaněra.

V souvislosti s tím sepsal také prohlášení, které je podle jeho slov k dispozici policii. Závažné okolnosti však sám vyšetřovatelům nepředal. „Předal jsem to našim právníkům, a co mi doporučí, tak konám. Zajít na policii mi nedoporučili, takže jsem to neudělal,“ odpověděl.

Firma Raeder&Falge v roce 2021 vyhrála tendr na stavbu polyfunkčního domu za 91,4 milionu korun, kde měly sídlit ordinace a mateřská škola pro 112 dětí, tělocvična, jídelna nebo prodejna potravin. Cena se od listopadu navýšila na stávajících asi 105 milionů korun.

Stavba je však zastavena už od letošního května, firma se totiž dostala do insolvence. Zbylo po ní jen železobetonové torzo.

Raeder&Falge změnil název na RAF Stavby a vlastní společnost Freight Logistic Group s nepřehlednou vlastnickou strukturou, která končí v daňovém ráji na Marshallových ostrovech.

Předvolební boj?

„Měli několik jednání s tehdejší jednatelkou firmy, paní magistrou Červinskou. I přestože nás ubezpečovala, že bude pokračovat a malovala nám vzdušné zámky, jak všechno postaví a splní, tak k tomu nedošlo,“ konstatoval na zastupitelstvu starosta Kaněra.

Náklady na stavbu budovy mají být nyní o 50 až 60 milionů vyšší, protože je potřeba vypracovat novou dokumentaci a zakonzervovat nynější podobu stavby.

Ze situace okolo stavby polyfunkčního domu viní současné vedení radnice bývalého starostu Prahy 22 Vojtěcha Zelenku (STAN). Podalo na něj proto trestní oznámení. Zelenka celou věc považuje za předvolební boj.

„Je před volbami a není to první trestní oznámení, které na mě vedení radnice podalo. Měli jsme silné postavení a relativně dobré jméno v městské části a tímto se snaží nějak poškodit před volbami. Co se týká polyfunkčního domu, já jsem podepsal aktuální verzi zadávací dokumentace, která byla v souladu s žádostí o dotaci,“ zmínil Zelenka.

Podle Kaněry doprovázelo zakázku ze strany města několik nestandardních okolností. Za tehdejšího starosty se změnily zadávací podmínky, zhotoviteli město také poslalo zálohu 23 milionů bez stavebního povolení.

„Zadávací podmínky se změnily ve třinácti bodech, já neříkám, že to pan Zelenka nebude schopen odůvodnit, ale minimálně je to zvláštní a byl bych rád, aby nám policie nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řekly, že to, co udělal, je v pořádku. Má to být preventivní,“ prohlásil starosta.

Zelenka jakákoli nařčení odmítá. „Ty věci se tam měnily z logických důvodů – buď se tam měnilo financování, nebo způsob financování investice s tím, že Státní fond pro životní prostředí po nás chtěl doplnit nějaké dokumenty, mezi nimi položkový rozpočet,“ popsal.

Starostovo propojení s kauzou Dozimetr mu přijde úče­lové.