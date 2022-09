Šéfové Transparency International: Rakušan by měl odejít. Poškodil rozvědku i vládu

Mlejnek se stýkal k Michalem Redlem, který je obviněn v kauze Dozimetr spolu s náměstkem pražského primátora za STAN Petrem Hlubučkem. Podle Rakušana to však nebyl důvod k Mlejnkově odvolání. Mlejnek nakonec rezignoval ve čtvrtek sám.

Měl by podle vás Vít Rakušan odejít z čela resortu vnitra?

Je to teď na Fialovi, míní Kopečný

„Stát se podobný případ členovi vlády v zemi s vyspělou politickou kulturou, kam by naše země měla aspirovat, je velmi pravděpodobné, že by post musel opustit. Je nyní na premiérovi zhodnotit, zda už Vít Rakušan není pro vládu spíše přítěží,“ dodal Kopečný.

Situaci okolo ministra Rakušana kritizuje i Ondráčka. „Rakušan v tom postupoval hodně amatérsky, poškodil rozvědku i vládu. Nevím, jestli to byl jen jeho špatný úsudek, nebo tam byly i jiné důvody. Ale teď ministr neodstoupí, STAN se za ním sešikoval. Byl by to konec vlády,“ napsal Novinkám.