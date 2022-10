Srážka dvou aut u Vítanova na Chrudimsku zablokovala silnici I/34

„V ohrožení života byl člověk, který byl transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dva lidé, kteří utrpěli středně těžká zranění, byli přepraveni do pardubické nemocnice a jedna osoba s lehčím zranění do chrudimské nemocnice. Další dvě osoby byly přepraveny na došetření také do chrudimské nemocnice.“