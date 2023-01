Prezident Soudcovské unie: Nemám žádné pochybnosti o nestrannosti soudu s Babišem

Jak hodnotíte rozsudek, ale i celý proces a jeho průběh?

Už na samém začátku jsem se vyjadřoval, že mám plnou důvěru v kolegu (Jana) Šotta, který je zkušený soudce, a byl jsem přesvědčen, že to zvládne. Takže aniž bych se na to jednání byl podívat, a znám to jenom z médií, je evidentní, že tam nebyly žádné pochybnosti o nestrannosti a nezaujatosti soudu, což je pro mě podstatné. Výsledek těžko komentovat, když neznám spis.

Co se týče práce pana soudce Šotta směrem k Andreji Babišovi, byl, anebo naopak nebyl k politikovi až příliš vlídný? Neměl ho v některých situacích více držet v určitých mantinelech?

Já to znám opravdu jenom z médií, takže víte sám, že u hlavního líčení se kolikrát sejde spousta detailů. Mnohdy nonverbálních, kdy soudce dokáže usměrnit účastníka, který chce začít něco vykřikovat. Nezaznamenal jsem, že by byly nějaké výhrady. Upřímně řečeno v jednací síni jsou vždy obrovské emoce, ať už na stranách obětí, nebo obviněných. Zkušený soudce to musí zvládnout.

Jak hodnotíte Babišova slova, že to byl politický proces?

Mě mrzí, že to říká. Ačkoli on to asi myslí jinak, že kdyby nebyl v politice, tak by možná nedošlo k trestnímu oznámení. Ale mediální zkratka vypadá, že soudy v České republice či státní zástupci konali na politickou objednávku. Jsem přesvědčený o tom, že se to neděje.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) řekl, že „trestní právo se nemá a nesmí stát součástí politického diskurzu“. Souhlasíte?

Desetkrát bych to podtrhl. Je to otázka i pro politiky, aby své vzájemné neshody neřešili trestními oznámeními. Buď v rámci politiky, nebo křivého nařčení, ať si to vyřídí v rámci občanskoprávního řízení, kde ten, kdo žaluje, má také důkazní břemeno. Ale nadužívání trestního práva pro politický boj je něco, co je špatně pro trestní právo i politiku.

Byl soudce Šott pod tlakem, nemohl se nechat ovlivnit veřejným míněním?

Pod tlakem by byl každý, kdo by jako soudce v té jednací síni seděl. Mluvím o celém soudním senátu. Nemůžeme se tvářit, že ne. Je to mediálně sledovaná kauza, plná jednací síň. Je to ale tlak, který profesionální soudce musí snášet. Pakliže není schopen takový tlak snášet, tak by neměl dělat soudce.

Je vynesení rozsudku čtyři dny před volbami v pořádku, nemůže to ovlivnit rozhodování lidí?

Nejsem politolog, je to ale těžké, v podstatě máme každý rok nějaké volby. Sem tam se nějaká kauza s aktivním politikem k trestnímu soudu dostane. Nemohlo být ani sebemenší podezření pro to, že by běh času v rámci hlavního líčení byl nějakým způsobem ovlivněn politickou situací. Bylo evidentní, že byly předem známé termíny dalších jednání, strany věděly, že to bylo vedeno, jaké bylo místo a jak se soud mohl připravit, a případně předvolat potřebné osoby. To je dáno lhůtami, takže tyto komentáře mi přijdou nefér.

Celý proces byl mediálně velmi ostře sledován. Líčení se konalo v největší jednací síni Městského soudu v Praze, přítomní byli připouštěni na základě systému vstupenek. Debaty směřovaly i k živému kamerovému přenosu, na což soudce nakonec nepřistoupil. Co říkáte na zvládnutí této technické stránky?

Z toho, co jsem zaznamenal, si těžko mohli novináři stěžovat, že by se jim soud nesnažil umožnit zpravodajství podávat. Po letech, kdy se tomu významně věnuju, jsem přesvědčen o tom, že by kamery v jednací síních být neměly. Už prostě proto, že u soudu vypovídá celá řada svědků a znalců a nějaký přímý přenos pochopitelně usnadňuje ostatním zjistit, co oni říkali. To znamená může potom někdo upravit nebo doplnit výpověď podle toho, co se seběhlo, a hlavně to zvyšuje stres vůči svědkům. Myslím si, že by to mohlo narušit kvalitu dokazování. Zatímco píšící novinář, který si může zapnout nahrávání, aby měl podklady, tak přece jenom přenáší nějakou svoji zkušenost.

To je vůbec téma do budoucna. Online přenosy mohou vést pochopitelně k tomu, že někdo – a nemyslím křivě – vypovídá o nějaké události deset let staré a má možnost se seznámit s výpovědí někoho jiného, jak si to pamatuje. Není to potom spontánní výpověď. To je velké nebezpečí přenosů z jednací síně, které může mít vliv na kvalitu dokazování.