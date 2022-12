Soud snížil trest matce, která pohodila novorozence do popelnice

„Já sama nevím,“ odpověděla ve středu žena na otázku soudce, jak by chtěla, aby o jejím případu soud rozhodl. Její obhájkyně se domáhala změny právní kvalifikace z úmyslné vraždy na trestný čin vražda novorozeného dítěte matkou, za který hrozí tři až osm let vězení. Žádala soud, aby trest uložil při samé spodní hranici tohoto rozmezí.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička ale konstatoval, že čin byl rozhodně pokusem o vraždu. U vraždy dítěte činí sazba 15 až 20 let vězení, podle soudce by ale byl takový trest nepřiměřeně přísný. „Z praxe tohoto senátu víme, že vraždy novorozených dětí bývají velice často velmi brutální. Zahrnují fyzické násilí, topení nebo šlapání. To se v daném případě nestalo a je to určitá výjimka,“ vysvětlil. Poukázal i na to, že o předchozí dvě děti se žena starala velice dobře a že odložená holčička nemá zdravotní následky.

„Obžalovaná je jednoduchá, simplexní osobnost, která není příliš vzdělaná a není příliš inteligentní. O těhotenství věděla delší dobu, ale spoléhala na to, že se stane něco neidentifikovatelného a že se stav sám od sebe napraví,“ popsal soudce. Žena navíc partnerovi lhala ohledně použití nitroděložního tělíska a tvrdila mu i to, že těhotenské testy jí vyšly negativní. „Bylo jí hloupé se ke lži přiznat, a tak v ní pokračovala až do porodu,“ dodal soudce.

Rodička to nestihla do nemocnice, holčičku přivedl na parkovišti v Kuřimi na svět otec Domácí

Soudní znalci uvedli, že žena je lehkovážná, pasivní a nezvládá nároky kladené na dospělé lidi. Má pohodlný parazitující přístup k životu a nízké ambice bez snahy cokoliv měnit a učit se. Podle znalců byla velmi spokojená i ve vazební věznici, kde měla klid a nic se po ní nechtělo. Když jí partner pohrozil, že ji v případě dalšího těhotenství vyhodí a rozejde se s ní, vyhodnotila to jako fatální, uvedli. Partner u soudu už dříve vypověděl, že mu nevadila možnost dalšího dítěte, ale ženiny lži.

Dítě zabalila a odhodila

Žena podle obžaloby dítě porodila letos v noci ze 7. na 8. ledna. „Když začala pociťovat porodní bolesti, vzala si svazek klíčů a výtahem sjela do prostoru garáží, kde vešla po odemčení do sklepní kóje a následně samovolně v podřepu porodila živé dítě,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová s tím, že tak udělala, aniž by vzbudila partnera, který v té chvíli v bytě spal.

Dítě prý chvíli plakalo, pak už ne. Zabalila ho do povlečení a hodila do kontejneru. Pak se vrátila do bytu, po čtvrt hodině porodila placentu a pak usnula. Probudila ji až policie.

U soudu obžalovaná uvedla, že se v den porodu chovala jako jindy. Udělala snídani, šla na nákup, hrála si s dětmi. S partnerem, s nímž byla 11 let, má totiž další dva potomky.

„Pak jsem cítila bolesti břicha, měla jsem to dostat. Vždycky se chodím procházet ven, tak jsem šla. Nevím, co se se mnou dělo,“ uvedla v říjnu u soudu.

„Chytly mě ale takové křeče, že jsem to nevydržela a šla do sklepa. Nevím, proč jsem si tam stáhla kalhoty. Prostě jsem zatlačila a bylo to venku. Když bylo dítě venku, to už jsem věděla, že to je porod. Nevěděla jsem, co jiného dělat,“ uvedla.

O tom, že je těhotná, prý nevěděla ona ani partner. Tomu navíc tvrdila, že má zavedené nitroděložní tělísko. Skutečnost, že přibrala na váze, přičítala období covidu, kdy i partner nabral kilogramy. V minulosti se obžalovaná léčila na psychiatrii.