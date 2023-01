Sníh v Praze: autu hrozil pád ze srázu, sypač havaroval u nádrže

K další nehodě, která měla spojitost se sněhem, vyjížděly tři jednotky hasičů v sobotu večer do pražských Řeporyjí. V ulici Na Vrchu sjel na zledovatělé ulici sypač městské části z kopce, vyjel ze silnice a skončil opřený o strom nad retenční nádrží. Protože hrozilo, že by se auto mohlo do vody převrátit, dostali ho hasiči zpátky na silnici.