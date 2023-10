Sektářská matka neuznávající ČR zahnala na útěk soudní vykonavatelku i s policií. Děti jsou pohřešované

O odebrání bratrů ve věku jedenáct a třináct let rozhodl jihlavský okresní soud poté, co se děti dostaly do vleklého konfliktu svých rodičů, navíc přestaly do školy bez omluvy chodit na část vyučování. Jak plyne z dokumentů, s nimiž se mohly Novinky seznámit, se matka stala součástí skupiny, která neuznává rozdělení Československa a tvrdí, že Česká republika je jen soukromá korporace.