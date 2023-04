Rodiče pohřešovali syna. Našli ho u Jičína v kolejišti po pádu z vlaku

Brzy bylo zřejmé, že oba případy spolu souvisí. Zejména, když oznamovatelka poznala pohřešovaného syna na fotografii. Policisté se ho ihned vydali hledat. Vypravili se do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves. S sebou si vzali defibrilátor a záchranářský batoh. Po téměř dvou kilometrech si všimli postavy, ležící na levé straně kolejí.

„Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu zdravotnických záchranářů, kteří si následně mladistvého převzali do péče a letecky ho transportovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ doplnil Marek Nýč, druhý ze zasahujících policistů.