Řidiče tramvaje, který v Plzni vláčel skřípnutou ženu, bude řešit komise

Podobným případům by měl zabránit dveřní bezpečnostní systém. Proč v tomto případě nezafungoval, není jasné. „Hned ten den, co se to stalo, naši technici systém automatického otevírání dveří na této soupravě opakovaně vyzkoušeli a ani jednou nedošlo ke skřípnutí. Pokaždé reagoval na překážku správně, a to, že se dveře znovu otevřely,“ uvedl mluvčí plzeňských dopravních podniků René Vávro.