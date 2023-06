„Ukrajinská tramvaj“ měla v Praze hned první den nehodu

Hned první den jízdy došlo ke kolizi auta s naší tramvají na podporu Ukrajiny. Stalo se to na Drinopolu na lince 22. Naštěstí to byl podle dostupných informací jen nevinný ťukanec a ne sabotáž s geopolitickým podtextem. Tramvaj dnes opět vyráží do provozu! 😉 pic.twitter.com/AMvt5nam20