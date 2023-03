Řidič, který autem zabil dva chodce a ujel, dostal pět let. Byl v podmínce za smrt další chodkyně

Červenec je ve vězení za obdobnou trestnou činnost, odpykává si 25měsíční nepodmíněný trest, který se mu tak zvýší o uložených pět let. Hrozilo mu až šest let vězení. Rozsudek ve věci viny a trestu je pravomocný.

„Je mi to strašně líto, nemělo se to stát. Psychicky na tom nejsem dobře, drží mě rodina, kamarádi. Byl to mžik, najednou rána, byl jsem v šoku, proto jsem ujel,“ řekl devětatřicetiletý Jan Červenec. Podle něj si všiml jednoho člověka, a to na poslední chvíli.