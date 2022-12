Recidivista v centru Semil znásilnil ženu. Je ve vazbě

„Jde o 33letého muže z Královéhradecka, kterého soudy v předchozích letech pravomocně odsoudily za dvě loupeže. Naposledy to bylo v roce 2020, kdy od soudu odešel s tříletým nepodmíněným trestem odnětí svobody. Letos v dubnu ho soudce z vězení podmíněně propustil a uložil mu zkušební dobu do dubna roku 2026. Čin tedy spáchal v podmínce,“ vysvětlila mluvčí policie Ivana Baláková.

Muž byl obviněn ze znásilnění, za které mu hrozí 10 let vězení. Soud ho poslal do vazby, protože se obával, že by mohl napadnout další ženy.