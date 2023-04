Pyrotechnik nezajistil munici, která vybuchla a zabila jeho kolegu. Soud ho nepotrestal

„O jejím nálezu mě neinformoval a pokoušel se ji demontovat na vlastní pěst. Zřejmě přehlédl, že jde o ostrou munici, a snažil se vytočit zapalovač. Dělal to možná z toho důvodu, že střela byla v pěkném stavu a chtěl si ji vzít do své soukromé sbírky,“ pokračoval Duda, který byl v době exploze asi tři metry od kolegy.

„Všiml jsem si, že nad něčím klečí. Chtěl jsem se podívat, co tam dělá, a v tu chvíli došlo k výbuchu. Odhodilo mě to, pak jsem po čtyřech odlezl dalších pět metrů, lehl si na záda a začal se kontrolovat, co se mi stalo. Následně mě odvezla záchranka do nemocnice,“ popsal Duda dramatické okamžiky.