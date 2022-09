První žena v Česku prošla testy a pracuje ve výjezdové jednotce hasičů

„Nechceme dělat opravdu žádné rozdíly mezi ženami a muži. Jestliže žena splní všechny kvalifikační předpoklady, které chceme po mužích, tak není důvod, aby nebyla zařazena ve výjezdové jednotce,“ zdůraznil Vlček. „Neříkám, že to bude jednoduché,“ doplnil s tím, že stávající osazenstvo sboru je „velmi maskulinní a do sebe uzavřené“.

Žďárská řekla, že přijetím k profesionální jednotce se jí splnil sen. Maturovala na střední škole zaměřené na cestovní ruch, před třemi lety si ale našla cestu k dobrovolným hasičům. „Zakotvila jsem tam díky inzerátu. Přestěhovala jsem se do Dolních Měcholup a velitel měl vyvěšeno, že shánějí někoho, komu je více než 17 let a je fyzicky zdatný,“ popsala.

„Podmínky jsem splňovala, říkala jsem si, že to půjdu zkusit, a už jsem u nich zůstala. Povolili mi to - také to nebývá zvykem, ale ženy u dobrovolných hasičů být můžou, takže tam to byla moje startovací čára,“ pokračovala.