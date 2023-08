Průšvih s účtem, nechala vzkaz seniorka a šla poslat peníze podvodníkům. Ti jí dokonce zavolali taxi

Následovalo pátrání, při kterém od začátku kriminalisté prověřovali podezření z podvodu typu „falešný bankéř“. O těchto švindlech policie v poslední době informuje opakovaně - podvodníci oslovují oběti s tvrzením, že jejich peníze jsou ohrožené a navrhnou jim jejich záchranu tím, že je vloží do bankomatu na virtuální měnu. Když je člověk poslechne, místo domnělé záchrany svých úspor o peníze nadobro přijde.

„Poškozená tak z celkové částky 510 tisíc korun, kterou měla u sebe, stihla do vkladomatu vložit ‚pouhých‘ 25 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí.

Žena pak policistům vysvětlila, že jí v ranních hodinách volal neznámý muž, který jí sdělil, že se někdo snažil na její jméno vzít úvěr ve výši čtvrt milionu korun. Následně ji telefonicky kontaktovala neznámá žena z údajné bezpečnostní agentury a řekla jí, že by jí mohl někdo odčerpat peníze z účtu.

„Žena tedy dojela na pobočku banky v Ostravě, kde vybrala hotovost 510 tisíc korun. Dále byla telefonicky instruována, tentokrát neznámým mužem, aby si v nedalekém copy centru nechala vytisknout QR kódy potřebné pro vkládání hotovosti do bitcoinmatu. Poté už dle pokynů volajícího zamířila do nákupního centra,“ dodala mluvčí s tím, že policie nyní po podvodnících pátrá. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až pět let vězení.