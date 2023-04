Přiznání jako polehčující okolnost? Zohledňujme, kdy se obviněný přizná, žádá NSZ

„Nejvýraznější zmírnění trestu by mělo nastat v případě uzavření dohody co nejdříve po zahájení trestního stíhání. Nejméně výhodné, respektive téměř bezvýznamné, bude uzavření až po skončení dokazování v hlavním líčení,“ dodalo.

Dosud byly dohody často sjednávány přímo až u soudního jednání. To by se podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže mělo změnit.

„Tomáš Sokol, člen představenstva ČAK a prezident Unie obhájců, zatím registruje názory, že na počátku přípravného řízení by tato dohoda uzavírána být neměla,“ podotkla Chaloupková. I Sokol je nicméně podle ní přesvědčen, že pokud bude chtít obviněný dohodu uzavřít co nejdříve a bude pro něj výhodná, nemělo by se mu v tom bránit. Dohoda o vině a trestu se sjednává mezi státním zástupcem a obviněným, který se jejím uzavřením vzdává práva na projednání případu před soudem. Za uznání viny pak je zpravidla nižší trest, než který by hrozil.