Další přiznání u soudu s Berbrem. Udělal jsem chybu, uvedl bývalý fotbalista Káník

Účast na organizované zločinecké skupině, kde byl podle obžaloby jedním ze čtyř hlavních aktérů, však důrazně odmítl hned na začátku své výpovědi. Tu si přišel poslechnout bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr, jenž je jedním z 22 obviněných a podle spisu právě on organizovanou zločineckou skupinu vedl.

Uvedl, že ve fotbale působil 20 let, ale rozhodl se z něj odejít. „Fotbal mě přivedl do velice složitých finančních problémů. Z vlaku jsem proto vystoupil a své angažmá ukončil,“ zdůvodnil Káník, který by rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Státní zástupce Jan Scholle mu totiž navrhuje nepodmíněné čtyřleté vězení a peněžitý trest ve výši 504 tisíc korun.