Při střetu dvou aut u Tábora se zranilo pět žen

Záchranná služba převážela po nehodě do nemocnic pět žen. „Jedna osoba utrpěla středně těžké zranění a byla převezena do českobudějovické nemocnice. Další čtyři osoby jsme přepravili s lehčími zraněními do táborské nemocnice,“ konstatoval mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Zuzana Fajtlová.