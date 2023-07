Před dětmi zakroutil koťátku krkem, čeká ho soud

„Mám radost, že k tomu policisté přistoupili zodpovědně a dali si s tím práci. Rozjeli jsme i osvětovou kampaň, kdy se snažíme o to, aby případy týrání zvířat byly vždy pečlivě šetřeny od počátku, kdy je zapotřebí zajistit co možná nejvíce důkazů a pak to celé dotáhnout skutečně až do soudu,“ uvedla Kubištová.