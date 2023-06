Kočka trpěla v železech. Za nastražení pasti soud zrušil chovateli trest

Jenže rozsudek, který beze změny prošel i odvolacím řízením, zrušil Nejvyšší soud v Brně. Podle něj je zapotřebí pečlivěji zvážit, zda je na místě trestní postih. Případ proto vrátil zpět do Chebu a naznačil, že s ohledem na okolnosti činu by se dalo uvažovat o přestupku.

Ve svém rozhodnutí dále soud upozornil, že je rovněž otázkou, do jaké míry měl obžalovaný představu, že chycení do pasti způsobuje „krutou a nesnesitelnou“ bolest, zvlášť když ještě v nedávné době byly tyto pasti k odchytu škůdců povoleny.

„Podstatné však je, na jaká zvířata obviněný cílil. Při hodnocení škodlivosti činu je důležité, že nepředpokládal, že by se do pasti mohla chytit kočka nebo jiné domácí zvíře, které by na pozemek vniklo. Stejně tak nemohl očekávat, že by se do ní mohl chytit člověk. K chycení kočky došlo evidentně jen nešťastnou náhodou,“ vysvětlil Nejvyšší soud.