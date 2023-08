Pozorní muži zachránili ženu v Brně před znásilněním. Zákrok zachytila kamera

Velmi nepříjemný zážitek měla v pondělí ráno devětadvacetiletá žena, která šla do práce po ulici Dornych. Najednou se proti ní objevil neznámý muž, kterému nevěnovala pozornost, ovšem vzápětí ji zatarasil cestu a začal ji osahávat. Natlačil ji ke dveřím vchodu do domu, žena se bránila a křičela o pomoc. Podařilo se jí muže udeřit pěstí do obličeje.