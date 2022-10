Pomsta udavači. Bachaři zlámali odsouzenému žebra

Za brutální napadení odsouzeného Leoše Mittelbacha (46) ve věznici v Horním Slavkově potrestal v úterý sokolovský okresní soud dva tamní dozorce Richarda Hlawsu (32) a Pavla Štolce (34) dvouletou podmínkou. Oba tvrdili, že byl vězeň agresivní, a proto proti němu použili donucovací prostředky.

„Poškozeného bez právního důvodu fyzicky napadli nejprve údery pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, pokračovali v útoku opakovanými kopy do hrudníku,“ konstatoval samosoudce Emil Pešina. Podle něj se tím dopustili trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a úmyslného ublížení na zdraví

„Obžalované usvědčuje výpověď poškozeného, kterou soud považoval za věrohodnou a která byla podpořena dalšími důkazy. Charakter zranění podle soudního znalce přesně sedí na mechanismus jeho vzniku tak, jak jej popsal poškozený,“ uvedl Pešina v odůvodnění zatím nepravomocného rozsudku.

„Nezaznamenali jsme nic, co by ze strany poškozeného zavánělo lží,“ dodal Pešina.

Jako stát ve státě. Policie už nechce ani říct, co stálo za hromadným kolapsem v Sokolově Domácí

Obhajobě obžalovaných, že Mittelbach zaútočil jako první a bylo zapotřebí proti němu zakročit, soudce neuvěřil.

„Nedává to smysl, aby odsouzený, který se v průběhu výkonu trestu vzorně choval a měl výborné hodnocení, fyzicky napadl příslušníka vězeňské služby. Tím by dosáhl jenom toho, že by přišel o do té doby pracně budované postavení a všechny výhody s tím spojené, jen by si tím vykoledoval další trestní řízení, které by mu pobyt ve věznici prodloužilo,“ dodal samosoudce.

K incidentu došlo v červenci 2019 ve výrobní zóně areálu věznice. Mittelbach tam měl tehdy na starosti úklid. Hlawsa mu prý nejprve vytkl, že na umývárně a záchodech je špína. Pak se na něj měl obořit, že žaluje, a hned nato ho napadnout, přičemž se k němu přidal i Štolc.

Podle státního zástupce měl být útok zřejmě odplatou za to, že si Mittelbach postěžoval u zástupce ředitele věznice na jednu z dozorkyň, která je Hlawsovou přítelkyní. Štolcův obhájce před soudem dokonce prohlásil, že Mittelbach donášel na spoluvězně i dozorce přímo řediteli věznice a díky tomu s ním měl nadstandartní vztahy.

„To ho posilovalo v tom, že odmítal respektovat pokyny příslušníků, diskutoval s nimi a nerespektoval vězeňský řád,“ prohlásil advokát.

Pravidelné kázeňské odměny

Oba dozorci popřeli, že by chtěli vězni úmyslně ublížit. Podle jejich verze Mittelbach nesplnil pokyn a zaútočil první ranou pěstí do tváře Hlawsy.

„Proto prý použili donucovací prostředky, aby ho zpacifikovali. Měli údajně podezření, že je zfetovaný. Polámaná žebra vězně pak vysvětlovali tím, že při potyčce na něj Hlawsa upadl a zranění mu způsobil páskem s kovovými sponami, který je součástí služební uniformy.“

Z dokazování ale vyplynulo, že Mittelbach nebyl problémovým vězněm. Naopak. Vězeňská komise ho vybrala na post úklidáře a mohl se volně pohybovat po celém areálu věznice.

Pravidelně dostával kázeňské odměny, a dokonce se v doprovodu vychovatele účastnil volnočasových aktivit i mimo věznici. Nikdy také nebyl při opakovaných kontrolách pozitivně testován na přítomnost drog.

Inspekce loni obvinila výrazně víc vězeňských dozorců Krimi

„Byl to korektní člověk, žádný agresor. Svoje povinnosti si plnil dobře. Nebyly k němu nikdy žádné výhrady, nikdo si na něho nestěžoval. Občas jen něco trochu nevhodně okomentoval a možná tím na sebe zbytečně stáhl pozornost. Ty jeho průpovídky ale nikdy nepřesáhly únosnou mez,“ řekl u soudu vězeňský vychovatel Luboš Pikus.

V této souvislosti ještě soudce poznamenal, že pokud by byl poškozený nebezpečným a agresivním potížistou, jen těžko by mu byl svěřen křovinořez a kanystr s benzínem.