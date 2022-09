Polský řidič u soudu odmítl vinu za nehodu u Kunovic, při které zahynuli dva silničáři

Nákladní automobil vrazil do vozidla přes sebou. Oba silničáři ve věku sedmapadesát a osmapadesát let na vozovku při pravé krajnici pokládali přenosné dopravní značení. Profesionální řidič nákladního vozu Renault Master, který jel od Brna na Kunovice, na rovném úseku stojící dodávku i oba muže přehlédl.

„Chtěl bych se všem upřímně omluvit, zejména rodině. Kdybych neměl děti, vzal bych si život. Nevím, jak se to stalo. Asi jsem ztratil vědomí, chtěl jsem otevřít okno, víc si nepamatuji,“ řekl Wróbel.

Obžalovaný zmínil, že to byl okamžik a kdyby mohl zastavit, udělal by to. Uvedl také, že na vyšetření v nemocnici po nehodě nebyl.