Policisté honí podezřelého z vraždy ženy v Dolním Dvořišti. Na útěku zapaluje les

Mezi místními se tak množí dohady, a řada z nich na ženu, která zřejmě nevedla úplně spořádaný život, živila se prostitucí, vzpomíná. Před domem jí postavili pomníček. „Měla zlaté srdce a nikdy nikomu neublížila. Že se živí nejstarším řemeslem, to tady věděl každej, ale nevěřila bych tomu, že to takhle skončí,“ vyprávěla Právu před domem jedna z místních.

Ti se dohadují také o tom, jak zemřela. „Slyšel jsem, že ji našli svázanou a s roubíkem v ústech. Možná si za to někdo zaplatil a pak se to vymklo kontrole, povídá se leccos,“ přemítal mladší muž. Další žena odmítla s Právem mluvit. „Vyslýchali nás policisté a až do soudu nemáme dávat médiím jakákoliv vyjádření,“ podotkla.