Policie pátrá po ženě z Jihlavy, která odešla na silvestra z domu

Policisté začali po přijetí oznámení po pohřešované ženě pátrat v okolí jejího bydliště, na dalších místech v Jihlavě a jiných lokalitách, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet.

„Má tmavé rovné středně dlouhé vlasy. Vlasy nosívá upravené do culíku. Na sobě by mohla mít oblečenou dlouhou tmavě zelenou zimní bundu a modré riflové kalhoty, obuté černé tenisky. U sebe by mohla mít tmavě šedý batoh,“ dodala.