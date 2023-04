Policie obvinila 22 lidí z nelegálních převozů migrantů

Česká policie obvinila 22 lidí kvůli převozu nelegálních migrantů. Šest z nich poslal teplický okresní soud do vazby, jeden další už je z dřívějška za mřížemi za související trestnou činnost. Za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice hrozí všem obviněným od dvou do osmi let vězení.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační foto