Po zákroku policistů zemřel sedmnáctiletý chlapec

„Šel jsem za ním, jestli se mu něco nestalo, když dvakrát skočil z mostu. Ptal jsem se ho, co se děje, on se podíval někam do prostoru. Pak rozpřáhl ruce, z polosedu mě chytil pod koleny, já ztratil rovnováhu. Skončili jsme tak, že on ležel na břiše a já na jeho zádech,“ popsal zákrok nyní již bývalý policista.