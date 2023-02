Lituji, ale trvám si na svém. Šéf policie odpověděl matce zakleknutého autisty

Na druhou stranu žena zdůraznila, že i takový výklad má mouchy, a to kvůli tomu, že synovi je 15 let a že byli policisté v civilu. „Takže nepochopil (ostatně stejně jako mnozí okolostojící), že jde o policisty,“ uvedla žena.

Na názor, že policisty autistický chlapec neohrožoval a mohli ho nechat jít, Vondrášek namítl, že tak by to nešlo, protože jinak by se na policejní výzvy lidé vykašlali úplně.

„Pokud bychom připustili, že policisté mohou nechat osoby odejít (utéct) poté, co je vyzvou k prokázání totožnosti, plnění úkolů policie by přestalo být efektivní a osoby by dříve či později přestaly brát výzvy policie s vážností a respektem, což je stav, který by přímo ohrožoval vnitřní pořádek a bezpečnost jako takovou,“ zmínil policejní ředitel.