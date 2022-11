Po hádce o válce na Ukrajině zůstal po útoku nožem v koupelně mrtvý

Vše začalo hádkou o situaci na Ukrajině. „Poškozený četl článek o tom, že Rusové znásilnili ženy. Zeptal se mě, co mám v plánu dělat se svou rodinou. Odpověděl jsem, že dám přednost své rodině, a pak teprve, že budu zvažovat, co dál. Obvinil mě, že nejsem patriot Ukrajiny a že se chci vykašlat na jeho děti. Pochopil jsem, že má chuť se hádat dál, ale to jsem nechtěl, tak jsem vstal a odešel do pokoje,“ řekl soudu obžalovaný.