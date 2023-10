Otec se uspokojoval na spící dceři, u toho se ještě natáčel a posílal to kamarádům

„Nezletilé přikládal svůj ztopořený penis k vagíně a hýždím, třel se jím o její hýždě, vkládal jí svůj ztopořený penis do dlaně, dotýkal se prsty její vagíny a masturboval nad jejím tělem až do vyvrcholení. Z průběhu těchto sexuálních aktivit si prostřednictvím svého mobilního telefonu pořídil nejméně 419 fotografií a 74 videozáznamů,“ stojí ve verdiktu senátu v čele s Romanem Kafkou.

Muž u soudu nezapíral a prohlásil svou vinu. „Myslím, že dceři moc chybím, chce, abych se vrátil domů, ptá se ho, proč není s ní. Dceři na to odpovídám, že jsem udělal něco špatného, ona sama neví, co se stalo. Mrzí mě to všechno, co se stalo, chci být dobrým otcem, vyléčit se a žít řádným životem,“ prohlásil při jednání.