Opilá seniorka za volantem vytlačila na Zlínsku auto a pak narazila do traktoru

Žena nejprve vyjížděla z parkoviště v Napajedlech, kde se jí však nedařilo zařadit zpátečku. Jela proto místo couvání dopředu a narazila do oplocení.

Podařilo se jí ujet kilometr, když chtěla odbočit, ale zřejmě zapomněla na přednost v jízdě a narazila do traktoru. Řidič traktoru chtěl ještě zabrzdit, ale nepodařilo se mu to. Vjel na trávník a narazil do sloupu a reklamní tabule.