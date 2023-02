Tah z Tanvaldu do Harrachova je pro nákladní dopravu uzavřen

Kvůli problémům se sjízdností je od pátečního rána uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice číslo 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo platit do sobotních 06:00. Podle stavu sjízdnosti a vývoje počasí může být termín uzavírky změněn, upozornil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. V Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu a v Krkonoších stále intenzivně sněží.

Článek Úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Naposledy na ni nákladní auta nesměla od středečního do čtvrtečního dopoledne. V pátek ji silničáři plánovali preventivně uzavřít od 11:00, kvůli zhoršenému počasí tak ale učinili už v 06:25. Na uzavírku upozorňuje dopravní značení, na které motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích. Silničáři radí řidičům nákladních aut využít pro cestu do Polska hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," uvedl Svoboda. Opatrní by ale měli být motoristé i na dalších silnicích, zbytky sněhu leží na hlavních komunikacích po celém kraji včetně hlavního tahu z Liberce na Prahu. Na silnicích nižších tříd leží silná vrstva ujetého sněhu, hlavně do hor by motoristé neměli vyjíždět bez zimní výbavy.