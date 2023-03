Odstěhuj se, řekli mu. Tak otce, bratra i sestru ubodal

Žil jen ve svém pokoji, s nikým se nebavil, v domácnosti nepomáhal, školu nedokončil a do práce nechodil. Tak vypadal život mladého muže, který bydlel se svými sourozenci a otcem v rodinném domě v Kostelci na Hané.

Když muž prodal svůj podíl na domě, zbytek rodiny ho vyzval, aby se odstěhoval. Otec mu to nakonec dal dokonce i písemně.

Jenže představa, že by se v jednatřiceti letech postavil na vlastní nohy, děsila muže natolik, že radši nabrousil nože a své příbuzné vyvraždil. Soudní lékaři napočítali na tělech obětí 250 ran.

Při vyšetření nám řekl, že když oběti vraždil, neměl u toho žádné pocity, jen se ujistil, že jsou mrtví. Lituje jen sám sebe a toho, jaké to pro něj bude mít následky. soudní psycholog

Podle znalců má obžalovaný schizoidní poruchu osobnosti. Takoví lidé žijí ve svém vnitřním světě, jsou přemýšliví, ovšem nedokážou vnímat ani prožívat emoce, mají partnerské problémy a neumí si udržet zaměstnání. Podle posudku ale muž věděl, co v osudnou chvíli dělá.

„Poté, co mu bylo oznámeno, že má opustit dům, v něm vzplála nenávist a chuť se pomstít těm, kteří to podle něj způsobili. Opuštění domu by totiž úplně nabouralo jeho dosavadní život. Při vyšetření nám řekl, že když oběti vraždil, neměl u toho žádné pocity, jen se ujistil, že jsou mrtví. Lituje jen sám sebe a toho, jaké to pro něj bude mít následky,“ přednesl své hodnocení soudní psycholog.

Ve své závěrečné řeči upozornila státní zástupkyně Eva Žďárská nejen na to, že muž zmařil život třem svým blízkým, ale do jisté míry ho zničil i přeživší sestře.

„Celý zážitek byl pro ni velice traumatizující a ponese si následky celý život. Pro jeho jednání není žádná omluva ani pochopení, šlo o nenávist a pomstu,“ řekla žalobkyně, když muži navrhla výjimečný trest třiceti let nebo doživotí.

Mužova obhájkyně naopak tvrdila, že by se měl lépe prozkoumat duševní stav jejího klienta, a navrhla co nejmírnější trest za vraždu a pobyt v uzavřené detenci, kde končí duševně nemocní či nepolepšitelní násilníci. Sám muž právo závěrečné řeči i posledního slova odmítl.

Obžalovaný podle spisu zrealizoval svůj šílený plán loni 29. dubna. Když kromě bratra ostatní členové rodiny odešli do práce a do školy, oblékl si taktické rukavice, vzal dva nože a zezadu začal bodat do nic netušícího 24letého bratra sedícího u počítače.

Pak čekal na 22letou sestru, kterou ubodal hned po jejím příchodu domů v předsíni. Její tělo po činu odtáhl do kuchyně a vstupní místnost uklidil, aby další oběti nic nepoznaly.

Poté přišla domů 17letá sestra. Tu muž ušetřil, prý proto, že na něj tak netlačila. Dívce tak jen sebral telefon, zavřel ji na záchodě a vyčkával na příchod otce, přičemž dlouhou chvíli si krátil broušením nožů.

Otce napadl hned ve dveřích. Napadený se ještě vypotácel na ulici, kde ho útočník ubodal před zraky náhodně procházejícího čtrnáctiletého chlapce. Ten se marně pokoušel pobodaného oživovat a zavolal pomoc. Útočník po činu odešel domů a počkal na policii.

„Plánoval jsem to, ale do poslední sekundy jsem nevěděl, jestli se to stane. Nenávist u mě zvítězila a spáchal jsem to. Nenáviděl jsem je, všechny tři. Bezdůvodně mě uráželi, stupňovalo se to. Já jsem nechtěl mít spory,“ prohlásil již dříve při své výpovědi muž.

Verdikt v případu, který řeší trestní senát brněnského krajského soudu v čele s Jaroslavou Bartošovou, padne na začátku dubna.

Foto: Petr Kozelka, Právo Muž obžalovaný z trojnásobné vraždy