Odmítla mu dát drogu, tak jí rozmlátil hlavu nunčakem. Dohodl se na 18 letech vězení

K napadení došlo loni v únoru v Novém Sedle na Sokolovsku. „Obžalovaný přišel za 43letou poškozenou do bytu a poté, co mu odmítla dát pervitin, vytáhl železné tyče a nejméně pětkrát ji udeřil do hlavy,“ uvedla mluvčí soudu Jana Rubášová.