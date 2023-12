Nutil přítelkyni stát na střepech, zbil ji nohou od stolu. Dostal 10 let

Podle zatím nepravomocného rozsudku došlo k incidentu poslední dubnový den. „Poškozené vyhrožoval údery skleněnou lahví alkoholu do hlavy, aby ji donutil k jeho konzumaci. Pak ji kousl nad prso a nutil stát na střepech z rozbitého popelníku a ke spolknutí snubního prstenu, který jí vtlačil až do krku, aby ho spolkla. Dále ženě předloktím své ruky tlačil na krk, kdy lapala po dechu a nemohla dýchat. Nejméně třikrát poškozenou udeřil dřevěnou nohou z rozbitého stolu,“ popsal chování obžalovaného předseda senátu Jan Hostaš.

Násilník se hájil tím, že ho partnerka okradla o peníze, které měl v pouzdře na mobil. Proto podle svých slov vypěnil a ženě „nasáčkoval“. Prý to bylo ale jen hřbetem ruky. „Pak mi došlo, co jsem udělal, a odešel jsem. Kdyby to bylo nohou od stolu, tak ji zabiju. Mám přes 120 kilo,“ hájil se recidivista.

Podle soudu ale nebylo pochyb o tom, že se vše odehrálo tak, jak popsal státní zástupce v obžalobě. „Výpověď poškozené korespondovala s fotografiemi zranění, které pořídila policie při ohledání těla. Jsou i další svědci,“ uvedl při odůvodnění rozsudku Hostaš a upozornil na to, že tělesná konstituce obžalovaného a jeho síla, která je patrná na první pohled, mohly vést až k ubití poškozené. „K tomu naštěstí nedošlo a zřejmě to obžalovaný ani neměl v úmyslu. Domáhal se pouze svého domnělého nároku. My jsme tady ale neposuzovali nějakou krádež, ale to, co pan obžalovaný udělal,“ vysvětlil Hostaš.