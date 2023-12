Soud byl shovívavý k tyranovi, který mlátil své malé děti. Řádně platí alimenty

Za týrání svěřené osoby potrestal prostějovský okresní soud muže třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let. K tomu mu přidal protialkoholní léčení. Na odškodném měl muž dceři zaplatit 150 tisíc a synovi 80 tisíc korun. Soud přihlédl k tomu, že muž slíbil platit na děti, které dostala do péče jejich matka, pravidelně výživné. Navíc mu prý jde k dobru, že děti a matku nechává bydlet ve svém domě.

Proti verdiktu se odvolal jak sám obžalovaný, tak prostřednictvím zmocněnce i děti. Otec namítal, že je nespravedlivé, aby dětem platil hned, neboť by jej to dostalo do finančních problémů. Navrhoval, že by mohl platit podle svých možností po dobu podmíněného odsouzení.