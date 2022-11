Novorozeně nacpala do květináče a zasypala, chtěla zachránit vztah. Odsedět si má 19 let

Na 19 let do vězení poslal ve středu Krajský soud v Praze šestatřicetiletou ženu, která po utajovaném těhotenství porodila ve sklepě zdravého chlapečka. Žena se prý bála, že by novorozeně mohlo ohrozit její vztah s partnerem. Hned po porodu ho proto dusila a namačkala do květináče. Žena se proti verdiktu na místě odvolala.

Foto: Aktu.cz Policejní služebna v Neratovicích, kam žena přinesla mrtvé novorozeně.

Žena porodila loni těsně před Vánoci ve sklepní kóji domu v Neratovicích, kde bydlela s partnerem a svými dvěma dětmi. Bezprostředně po porodu začala chlapečka dusit, a ještě zaživa ho nacpala do květináče se zeminou, čím ho v podstatě polámala. Jak sama u soudu uvedla, tělíčko hlínou i zakryla, aby ho schovala. Na všechno si ale prý úplně nepamatuje. Nicméně poměrně podrobně popsala, co porodu předcházelo a co následovalo. Jednala s rozmyslem a cíleně I proto její obhájkyně navrhovala změnu právní kvalifikace z trýznivé vraždy dítěte na zabití novorozence matkou, za což je mnohem mírnější trestní sazba. „Je mi to všechno moc líto. Souhlasím se svou advokátkou," prohlásila na závěr obžalovaná. Soud ale obhájkyně ani obžalovaná nijak nepřesvědčily. „Soud neshledal, že jednala v tak silném rozrušení, aby bylo jednání možné kvalifikovat jako obhajobou navrhované zabití novorozeněte matkou," uvedla v odůvodnění verdiktu předsedkyně senátu Jana Nováková. Obžalovaná podle soudu jednala cíleně, racionálně, logicky, s rozmyslem. Žena se šla po činu omýt, pak se pro tělíčko vrátila a dala ho do tašky, kterou položila v ložnici na skříň. Když na Štědrý den přišel její partner domů, žena se mu se vším svěřila. Druhý den odnesla tělíčko na místní policejní služebnu. Čtvrté těhotenství tajila Obžalovaná své těhotenství tajila a maskovala, nárůst váhy vysvětlovala zdravotními problémy. Své jednání vysvětlovala tím, že nechtěla přijít o partnera a bála se, že by novorozeně mohlo ohrozit jejich budoucí vztah. Podle státního zástupce je takové vysvětlení, kdy upřednostňuje své zájmy před zájmy novorozeného dítěte, naprosto nepřípustné. Žena už rodila počtvrté, předposlední těhotenství rovněž tajila. Novorozenou holčičku ovšem tehdy dala k adopci. Její jednání je o to více nepochopitelné, navíc když je asi kilometr od jejího bydliště umístěný babybox. „Chování obžalované má rysy, které jsou zdravotníkovi naprosto nepochopitelné. S rozmyslem bylo jednáno, žalostný výsledek byl předem připraven," uvedl ve středu Jaroslav Feyereisl, gynekolog, porodník a ředitel Ústavu péče o matku a dítě. Soudkyně Nováková podotkla, že soud sice neshledal podmínky pro uložení výjimečného trestu, přistoupil ale s ohledem ke způsobu usmrcení dítěte k uložení trestu při horní hranici trestní sazby, která v tomto případě činí 15 až 20 let. Matka dostala 16 let.