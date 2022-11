Nešťastná láska skončila brutální vraždou 13letého chlapce. Soud potvrdil mladíkům 17 a 8,5 roku

Své počínání si mladíci natáčeli. Do nezletilého mimo jiné ryli nožem a popsali ho satanistickými znaky a nápisy. Dítě zemřelo kvůli otoku těžce pohmožděného mozku.

Oba mladíky několik hodin po činu odvezla na policii matka mladšího z nich poté, co se jí přiznali se slovy, že „udělali něco strašného“. Odvolání k vrchnímu soudu podali podle serveru jak státní zástupkyně, jež žádala přísnější tresty, tak obhajoba požadující opak.

Mladistvému pachateli, kterému bylo v době útoku 15 let, hrozil trest až 10 let. Staršímu hrozilo 15 až 20 let ve vězení, případně trest výjimečný.