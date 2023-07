Není zde vyhrocený stav mezi Ukrajinci a Romy, řekl pardubický policejní ředitel

„Město má fungující městskou romskou radu. Je důležité zapojovat Romy na lokální úrovni. Město se může ptát, co trápí Romy, to si myslím, že je cesta, kterou se máme ubírat. Kolektivní obviňování není dobrá cesta. My sami Romové víme, co znamená být nálepkován v této společnosti. Romové jsou frustrovaní touto situací, podléhají třeba sociálním sítím, kde jsou dezinformace,“ řekla Fuková.