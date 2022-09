Muž zavraždil kolegu, který měl poměr s jeho přítelkyní. Dostal 12 let

Soud se také zabýval možností uložit Ukrajinci trest vyhoštění, ke kterému však nepřistoupil. „Samotný domovský stát je teď zmítán válkou, takže vyhošťovat, když nevíme, co bude, by bylo dle našeho názoru protizákonné,“ řekl podle ČTK předseda trestního senátu.

Muž pobodal svého známého nožem 13. června dopoledne v areálu jedné z holešovských firem. „Zjistil, že jeho spolupracovník má poměr s jeho partnerkou,“ sdělil novinářům státní zástupce Martin Malůš. Žena podle něj byla Ukrajinka, spolu s Muravlovem přicestovala do České republiky za prací ještě před ruským vpádem na Ukrajinu. Napadený muž útok nepřežil, zraněním podlehl na místě i přes snahu záchranářů.

Podle rozsudku si Muravlov koupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy v Tovární ulici pak o několik měsíců staršího známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho dvakrát bodl do břicha. „Poškozený utrpěl masivní ztrátu žilní krve,“ uvedl podle ČTK Koudela.