Muž vnučky vydědil, po jeho vraždě se marně domáhaly odškodného

„Vztahy mezi zemřelým a jeho dcerou nebyly na úrovni běžných harmonických vztahů. Naopak, poškozený dceru i její potomky vydědil,“ podotkla Pařízková. Dcery, pokud by měly skutečný zájem dědečka navštívit, tak mohly podle soudkyně učinit i proti vůli své matky, která se s otcem nebavila dvacet let.

Šestasedmdesátiletá žena z Českolipska se loni v srpnu pohádala se svým manželem, se kterým byla patnáct let. Hádka přerostla ve fyzickou rozepři, při které si žena počkala, až k ní bude muž otočený zády, vzala topůrko od sekyry a dvakrát muže praštila do hlavy. Muž se sesunul k zemi, žena se přesvědčila, že nežije, a počkala do tmy. Pak svému manželovi kuchyňským nožem odřezala ruce i nohy v kloubech a naložila části těla na kolečko. Na zahradě mezitím vyhloubila díru, kam dala větve a dřevo a po několik dalších nocí manželovo tělo pálila a popel vždy odnášela do nedalekého potoka.