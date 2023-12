Muž obžalovaný z vraždy přiznal soudu, že shodil nevidomého do rozvodněné Jizery

Napadený muž v řece utonul, jeho tělo našli policisté o měsíc později. Za vraždu a výtržnictví hrozí Kubátovi až osmnáctileté vězení. Podle obhájce mohl být obžalovaný v době činu nepříčetný.

Státní zástupce tvrdí, že Kubát nevidomého muže napadl letos 11. března před sedmou hodinou večerní na mostě v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi. Podle obžaloby musel vědět, že má muž problémy se zrakem, protože se pohyboval se slepeckou holí. Tělem ho přitiskl k zábradlí a po zápasu, který trval zhruba minutu, ho přes zábranu převalil.

Napadený se sice dokázal zachytit za vnější konstrukci, po několika vteřinách se ale neudržel a z výšky přibližně čtyř metrů spadl do řeky. Průtok Jizery byl v té době nejméně dvojnásobný proti stavu obvyklému v daném období a přibližně čtyřnásobný ve srovnání s průměrným stavem. Voda měla teplotu pěti stupňů Celsia.

„Vůbec netuším, nevím, co se stalo. Nevím o tom, že jsem pana poškozeného potkal, neumím si to vysvětlit,“ řekl dnes Kubát. Soudu popsal, že v daný den pil už od dopoledne, odpoledne se pak vydal s přáteli do podniku, kde pokračoval v pití a také kouřil marihuanu. Odchod z domů si podle svých slov již nepamatuje.

Muž, který byl v minulosti souzen za majetkovou trestnou činnost, také před soudním senátem uvedl, že tragické události velmi lituje. Místo, kde k napadaní došlo, označil Kubát za prokleté - před lety tam totiž podle něj zemřela jeho sestra.

Kubátův obhájce doplnil, že obžalovaný souhlasí s popisem skutku, jak ho uvedl státní zástupce. Rozporuje ale to, že by postupoval vědomě. Vzhledem ke svému stavu si Kubát podle právníka také nemohl uvědomovat, že je muž nevidomý, případně to, že je řeka rozvodněná a jakou má teplotu vody.

Kdyby byl Kubát odsouzen například za opilství, mohly by mu soudy uložit nejvýše deset let. Tohoto trestného činu se dopustí člověk, který se požitím návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, ve kterém se dopustí jinak trestného činu.

Protože se Kubát k jednání doznal, mohl dnes soud část dokazování vypustit. Nevyslechl tak předvolané znalce, ani některé ze svědků. Hlavní líčení by mělo pokračovat 24. ledna.