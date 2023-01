Mladík měl umlátit otce holýma rukama, hádka vznikla kvůli špinavému prádlu

„Obžalovaný jej udeřil přibližně desetkrát do obličeje a hlavy pěstí, přičemž byl srozuměn s tím, že údery vedené velkou intenzitou mohou způsobit vážná zranění. Poškozený utrpěl mnohočetné zlomeniny v obličeji, krvácení do mozku a otok mozku. V kritickém stavu byl převezen do nemocnice, kde byl akutně operován, ale i přes veškerou specializovanou pomoc zemřel,“ prohlásila v obžalobě státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

„Táta se vzbudil a byl nervní, agresivní, čertil se. Řekl mi, že se o mě staral a já mu nejsem schopen ani odnést oblečení. Chytil mě pod krkem a začal mě škrtit, já se bránil a říkal jsem, proč to dělá. Pak jsem mu řekl, že jeho výchova byla špatná, to mě vzal do kravaty a spadli jsme na zem. Dal jsem mu asi deset ran do obličeje. Pustil mě a já viděl, že má v obličeji krev. Zpanikařil jsem, bouchal jsem na souseda z chatky, že je třeba zavolat záchranku, a utíkal jsem do nemocnice pro pomoc. Tam si pro mě přijela i policie,“ vypověděl.