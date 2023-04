Místo podmínky osm let vězení. Soud zpřísnil ženě trest za plánování vraždy kamarádky

„Trest byl uložen zcela, zcela nepřiměřeně mírný. Za přípravu, v tomto případě i objednávku vraždy není možné uložit podmíněný trest, i kdyby obžalovaná byla do té doby svatá,“ odůvodnil zpřísnění trestu soudce, podle kterého je osmiletý pobyt za mřížemi odpovídající.

Veselá loni v květnu kontaktovala muže s tím, že by se potřebovala zbavit své kamarádky, realitní makléřky. Podle verdiktu svědka konkrétně instruovala, jak vraždu provést. Nejprve mu sdělila informace o denním režimu, bydlišti a zaměstnání poškozené. Předala mu i čísla jejích účtů, jak soukromého, tak i firemního, na kterých mělo být dohromady asi 11 milionů korun. Z těch mu slíbila 60 procent za provedení vraždy.

Dále mu říkala, jak naložit s tělem, části těla měl podle ní zalít do betonu a naházet do jezera, které má jílové dno, takže by podle Veselé kusy betonu pohltilo. Zároveň ho poučovala, jak vraždu provést, aby k nim nevedly žádné stopy, a sama si vytvářela alibi.