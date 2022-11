Byly to jen hloupé řeči, tvrdí žena obžalovaná za objednání vraždy. Najmout měla vraha Jonákové

V úterý před Krajským soudem v Plzni Veselá vinu odmítla. „Byly to jen hloupé řeči. Já bych nikdy nic takového neudělala. Šlo jen o nechutný rozhovor s panem Abadonem. Vzrušovala ho myšlenka, že mu k něčemu takovému dávám instrukce. Tvrdil mi, že chce zase zažít pocit gangstera. Chtěl, aby to bylo jako doopravdy, proto požadoval mluvit o někom reálném, koho nemám ráda,“ vypovídala Veselá s tím, že z muže měla strach kvůli jeho kriminální minulosti.

Podle něj mu dále sdělila telefonní číslo na poškozenou a informovala ho o jejích majetkových poměrech, a to včetně částek na jejím soukromém i firemním účtu, které dosahovaly celkem jedenácti milionů.

„Dále ho instruovala, jak se má těla zbavit. Doporučovala mu, aby jeho části zalil do betonu a hodil do vody. Při té příležitosti ho vzala k zatopenému uhelnému dolu na Sokolovsku, který popsala jako vhodné místo, protože je stále napouštěn a má dno tvořené jílem, který části těla pozře,“ konstatoval státní zástupce.

Veselá před soudem dále tvrdila, že Abadon po ní chtěl například sehnat vařiče drog nebo ho seznámit s někým, kdo by s ním obchodoval se zbraněmi. „Říkal, že jsem jeho jediná spřízněná duše, že si se mnou může o všem povídat. Vyprávěl mi, co všechno prováděli s Jonákem a na co všechno policajti nepřišli. Když jsem mu ale nic nedojednala, tak byl na mě vzteklý. Bála jsem se ho,“ sdělila dále obžalovaná žerna.