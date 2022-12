Majitel poštval na muže rotvajlera. Pokousal ho na ruce a noze

„Mezi čtyřicetiletým a sedmapadesátiletým mužem došlo ke slovní rozepři, po níž mladší muž poštval svého rotvajlera povelem ‚Vem si ho!‘ na poškozeného, kterého pes kousl do pravé holeně,“ popisovala začátek incidentu Mžiková.

„Přitom se pes staršímu muži zakousl do levé nohy a levé ruky. Poškozenému se pak podařilo se vysmeknout, vstát ze země a udeřit útočníka pěstí do obličeje. Ten reagoval tak, že na něho znovu poslal svého psa, který se mu opět zakousl přes oděv do levé nohy,“ konstatovala policejní mluvčí.